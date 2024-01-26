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Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! İşte 24. hafta Süper Lig programı...

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! İşte 24. hafta Süper Lig programı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftaların programını açıkladı. Buna göre Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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