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Son dakika | Liverpool'da Jürgen Klopp devri sona eriyor

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Giriş Tarihi: 26.01.2024
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Son dakika | Liverpool’da Jürgen Klopp devri sona eriyor

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

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