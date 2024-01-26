NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu! Alperen Şengün kadroya girdi mi?
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024 All-Star maçında takımların ilk 5 ve kaptanları duyuruldu. İlk 5'te yer alamayan milli basketbolcu Alperen Şengün 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. sırayı aldı. Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, oylamayı zirvede tamamlayan Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, 2024 All-Star maçında takım kaptanı olarak sahaya çıkacak.
Böylece LeBron James, 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kareem Abdul-Jabbar ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise ilk 5'e giremedi. Batı Konferansı'nın pota altı ve forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. sırayı alan Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.
Öte yandan son yıllarda kaptanların all-star maçı öncesi draft yaparak kadro oluşturduğu format değiştirildi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi oylama sonucu konferanslarında ilk 5'e giren oyuncuların sahada yer alacağı klasik Doğu-Batı maçı formatına geçildi.
Ligdeki takımların başantrenörleri tarafından belirlenecek all-star maçının yedekleri, 2 Şubat'ta açıklanacak.
73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.
Takımlarda ilk 5'te yer alacak oyuncular şöyle:
DOĞU KONFERANSI
Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)
BATI KONFERANSI
LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
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