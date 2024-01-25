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Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 25.01.2024
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Süper Lig’de 23. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika haberi...Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 23. haftada oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

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