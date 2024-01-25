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Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye'de!

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Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye’de!

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, bu kez Ümraniyespor için Türkiye'ye geldi.

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