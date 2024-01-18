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Haberler Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı | EMS Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı | EMS Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü A Spor canlı izle

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı | EMS Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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