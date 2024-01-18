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Tümosan Konyaspor 2-1 Göztepe (MAÇ SONUCU)

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Tümosan Konyaspor 2-1 Göztepe MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Tümosan Konyaspor evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

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