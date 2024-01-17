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RAMS Başakşehir-Boluspor maç sonucu: 1-0

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Giriş Tarihi: 17.01.2024
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RAMS Başakşehir-Boluspor maç sonucu: 1-0

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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