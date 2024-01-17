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Corendon Alanyaspor 1-3 Yılport Samsunspor

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Corendon Alanyaspor 1-3 Yılport Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u uzatmalar sonunda 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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