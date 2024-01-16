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MKE Ankaragücü 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU)

SPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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MKE Ankaragücü 3-1 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip son 16 turuna adını yazdırdı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Ali Kaan Güneren, 90+7. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 90+11. dakikada yine penaltıdan Morutan kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 83. dakikada Mithat Pala'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

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