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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor

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Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçları başlıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncı kuruluşu olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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