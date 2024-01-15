İspanya Süper Kupası Barcelona’yı farklı mağlup eden Real Madrid’in oldu! Arda Güler ilk kupasını kazandı

REAL MADRİD KASASINI DOLDURDU

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'er milyon avro, Atletico Madrid 1,7 milyon avro, Osasuna ise 750 bin avro almıştı.

Finale kalan iki takım 1'er milyon avro daha alırken, Real Madrid kupayı kazarak 2 milyon avroyu daha kasasına götürdü.