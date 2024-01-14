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Halil Umut Meler geri döndü

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Giriş Tarihi: 14.01.2024
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Halil Umut Meler geri döndü

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve bir süre sahalardan uzak kalan hakem Halil Umut Meler, yeniden görev aldı.

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