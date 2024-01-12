12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hakem atamalarına ilişkin flaş karar! TFF resmen duyurdu! Algoritma her maç için 3 kişi seçecek...

Hakem atamalarına ilişkin flaş karar! TFF resmen duyurdu! Algoritma her maç için 3 kişi seçecek...

SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
ABONE OL
Hakem atamalarına ilişkin flaş karar! TFF resmen duyurdu! Algoritma her maç için 3 kişi seçecek...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ligin ikinci yarısı için hakem atamaları konusunda değişikliğe gidildiği duyuruldu. İşte yeni sistemin detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinde hakemler konusunda çeşitli değişikliklerin yapıldığını duyurdu.

HER MAÇ İÇİN 3 HAKEM SEÇECEK

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hakemlerin maçlara atanması konusunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, "2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek." ifadeleri kullanıldı.

VAR HAKEMİ OLARAK DA GÖREV ALACAKLAR

VAR hakemlerinin sayısının 40'a yükseltildiğinin yer aldığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA