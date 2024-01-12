Hakem atamalarına ilişkin flaş karar! TFF resmen duyurdu! Algoritma her maç için 3 kişi seçecek...

VAR HAKEMİ OLARAK DA GÖREV ALACAKLAR

VAR hakemlerinin sayısının 40'a yükseltildiğinin yer aldığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi." denildi.