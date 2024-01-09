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Süper Lig ertelenen maçların tarihleri 9-10-11 Ocak TFF | Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacaklar?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Süper Lig ertelenen maçların tarihleri 9-10-11 Ocak TFF | Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacaklar?

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının ertelenmesinin ardından beklenen maçlar bu hafta içinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen karşılaşmaların yeni programını duyurdu. Bu programın başlangıcını, Alanyaspor ile Ankaragücü arasındaki mücadele oluşturacak. Peki Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacaklar?

Süper Lig'de ertelenen karşılaşmaların startı Salı günü verilecek ve heyecan dolu müsabakalar Çarşamba ve Perşembe günleri devam edecek. Haftanın en dikkat çeken mücadeleleri arasında, Sivasspor ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşmaları öne çıkıyor. Ligdeki üst üste alınan kötü sonuçları telafi etmek isteyen Beşiktaş ise Rizespor deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak. İşte Süper Lig ertelenen maçların tarihleri...

SÜPER LİG'DE ERTELENEN MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ

9 Ocak Salı

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Kayserispor

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor

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