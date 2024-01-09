Süper Lig ertelenen maçların tarihleri 9-10-11 Ocak TFF | Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacaklar?

Süper Lig'de ertelenen karşılaşmaların startı Salı günü verilecek ve heyecan dolu müsabakalar Çarşamba ve Perşembe günleri devam edecek. Haftanın en dikkat çeken mücadeleleri arasında, Sivasspor ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşmaları öne çıkıyor. Ligdeki üst üste alınan kötü sonuçları telafi etmek isteyen Beşiktaş ise Rizespor deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak. İşte Süper Lig ertelenen maçların tarihleri...

SÜPER LİG'DE ERTELENEN MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ