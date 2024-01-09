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Alperen Şengün NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

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Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Alperen Şengün NBA Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu seçildi

Houston Rockets ile gösterdiği performansla izleyicileri büyüleyen Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 11. haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Alperen, hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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