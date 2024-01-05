TFF Tahkim Kurulu Faruk Koca’nın sürekli hak mahrumiyeti cezasını onadı

Koca'nın ayrıca müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet vermesi sebebiyle 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı bildirildi. Faruk Koca'nın cezasının 3 yılı aşması gerekçesiyle sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırıldığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü'ne saha olayları sebebiyle verilen sahasında 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası onanırken, 2 milyon lira para cezasının da 560 bin liraya indirildiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 200 bin lira para cezasına çaptırıldığı bildirildi.

MKE Ankaragücü Kulübü idarecilerinden Cahit Şahin'in 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezasının onandığı belirtildi. Yusuf Buğra Tanık'ın ise hak mahrumiyeti cezasının 45'den 21 güne, para cezasının ise 210 binden 100 bin liraya düşürüldüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de 11 Aralık'ta Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda bulunan MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Hakkında iddianame düzenlenen Koca, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya'nın ise tutukluluk hali devam ediyor.