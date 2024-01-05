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Inter Tajon Buchanan'ı renklerine kattı

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Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Inter Tajon Buchanan’ı renklerine kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Kanadalı sağ bek Tajon Buchanan'ı transfer ettiğini duyurdu.

İtalyan devi İnter'den yapılan açıklamaya göre Milano temsilcisi, Belçika ekibinin 24 yaşındaki Kanadalı futbolcu Tajon Buchanan ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon Club Brugge formasıyla 20 maça çıkan Buchanan, 3 gol, 4 asist kaydetti.

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