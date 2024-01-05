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Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen duyurdu: İyi hissediyor ilk 11'de başlayabilir

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Giriş Tarihi: 05.01.2024
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Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen duyurdu: İyi hissediyor ilk 11’de başlayabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in bu maçta ilk 11'de başlayabileceğini ifade etti. İşte detaylar...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini söyledi.

ANCELOTTI'DEN BASIN TOPLANTISI

Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"ARDA YARIN 11 BAŞLAYABİLİR"

İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir." yanıtını verdi.

El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.

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