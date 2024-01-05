Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen duyurdu: İyi hissediyor ilk 11’de başlayabilir

"ARDA YARIN 11 BAŞLAYABİLİR"

İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir." yanıtını verdi.

El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.