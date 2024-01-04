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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 04.01.2024
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Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de yarın başlayacak olan 19'uncu haftanın hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada pazar günü oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan'ın, Galatasaray-Konyaspor maçını ise Ali Şansalan'ın yöneteceği duyuruldu.

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