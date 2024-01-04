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Gazze'deki mazluma desteğin cezası hapis oldu! Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a "nefreti kışkırtma" suçundan soruşturma

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Giriş Tarihi: 04.01.2024
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Gazze’deki mazluma desteğin cezası hapis oldu! Cezayirli futbolcu Youcef Atal’a nefreti kışkırtma suçundan soruşturma

Gazze'deki insanlık dışı katliama ilk günden bu yana el veren Fransa'nın özgürlük ve medeniyet anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi. Fransa temsilcisi Nice'te forma giyen Youcef Atal, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Nice Ceza Mahkemesi, Cezayirli futbolcu Atal'ı "din temelli nefreti kışkırtma" suçundan cezalandırdı.

Nice Savcılığı, "Yahudiler için kara bir gün" çağrısında bulunulan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra silen 27 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçen kasım ayında gözaltına alınan Atal, barış mesajı vermek istediğini ve paylaşmadan önce videonun tamamını izlemediğini belirtmişti.

Nice, paylaşımından dolayı özür de dileyen Atal'ı süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.

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