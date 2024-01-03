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Fatih Terim'den hakemin kararına tepki! Hareketi sosyal medyada gündem oldu

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Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Fatih Terim’den hakemin kararına tepki! Hareketi sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim Yunanistan'ın en büyük takımlarından biri olan Panathinaikos ile ilk maçına çıktı. Henüz maçın ilk dakikalarında hakemin verdiği karara tepki gösteren Terim sosyal medyada gündem oldu.

Panathinaikos'un başına geçerek kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı alan Fatih Terim ilk maçında sahasında PAS Giannina'yı konuk etti.

Mücadeleye oldukça baskılı başlayan taraf tecrübeli teknik adamın takımı olurken, mücadelenin henüz 4. dakikasında orta sahada dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

HAKEMİN KARARINI BEĞENMEDİ

Henüz ilk dakikalarda yaşanan bir orta saha mücadelesinde Panathinaikoslu bir ismin yaptığı müdahale ile rakip oyuncu yerde kalırken karşılaşmanın hakemi P. Tsiaras faul düdüğünü çaldı.

TERİM'İN TEPKİSİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hakemin kararını beğenmeyen Fatih Terim'in tepki gösterdiği o anlar sosyal medyada viral oldu.

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