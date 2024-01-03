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Süper Lig'in tecrübeli hakemi Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

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Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Süper Lig’in tecrübeli hakemi Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Son dakika haberine göre Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan'ın hakemliği bıraktığı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada duyurulan kararla birlikte Kalkavan'ın yeni görevi de ilan edildi.

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