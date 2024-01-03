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Altay Bayındır'a büyük şok! Yolun sonu göründü

SPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Altay Bayındır’a büyük şok! Yolun sonu göründü

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz deviyle henüz sahaya çıkamamışken gündeme gelen son iddianın gerçekleşmesi durumunda takımdan ayrılabilir.

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