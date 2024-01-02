Real Madrid’den Arda Güler açıklaması! Formayı giymeye hazırlanıyor

Öte yandan Real Madrid'le sözleşmesini uzatmasıyla ilgili soruya ise Ancelotti şu yanıtı verdi:



"Kontratımı uzattığım için mutluyum. Çok hızlı bir süreç oldu. Real Madrid'de çok mutluyum. Kulüp burada uzun yıllar çalışmam konusunda bana güveniyor. Benim acelem yoktu. Zamanlama önemli değil. Hem Real Madrid hem ben çok mutluyuz ve yola birlikte devam etme kararı aldık."

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