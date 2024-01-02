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Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Formayı giymeye hazırlanıyor

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Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Real Madrid’den Arda Güler açıklaması! Formayı giymeye hazırlanıyor

Real Madrid'in Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün İspanyol basını Arda Güler'in formayı giyeceği ilk maçın tarihini duyurmuştu. Maç kadrosuna alınan genç yıldız için Carlo Ancelotti basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e yüksek bonservis bedeli ile transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.

3 SAKATLIK BİRDEN YAŞADI

İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.

İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.

Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başlamıştı.

İLK MAÇI İÇİN TARİH VERMİŞTİ

İspanyol basını, Arda Güler'in sahalara ne zaman geri döneceğine dair bir haber paylaştı.

Habere göre genç yıldız, bir aksilik yaşamaması halinde 3 Ocak 2024'te oynanacak olan Mallorca maçında Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebileceği iddia edildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3 Ocak Çarşamba akşamı oynayacakları Real Mallorca maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

ANCELOTTI: ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ

Üç sakat oyuncunun takıma döndüğünü açıklayan İtalyan teknik adam, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek." dedi.

"ARDA'NIN TAKIMA KATKISI ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Arda Güler hakkında konuşan Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." ifadesini kullandı.

"YAPABİLİRSEM SÜRE VERECEĞİM"

Deneyimli teknik adam, genç futbolcuya Real Mallorca maçında süre vermek istediğini de belirterek, "Arda Güler eski seviyesine kavuştu. Bize çok faydası olacak. Daha çok genç ve onun için acele etmiyoruz. Önünde parlak bir gelecek var..Yarın oynar mı? Birlikte göreceğiz. Yapabilirsem süre vereceğim. Olmazsa bir sonraki maçta.." şeklinde konuştu.

Öte yandan Real Madrid'le sözleşmesini uzatmasıyla ilgili soruya ise Ancelotti şu yanıtı verdi:

"Kontratımı uzattığım için mutluyum. Çok hızlı bir süreç oldu. Real Madrid'de çok mutluyum. Kulüp burada uzun yıllar çalışmam konusunda bana güveniyor. Benim acelem yoktu. Zamanlama önemli değil. Hem Real Madrid hem ben çok mutluyuz ve yola birlikte devam etme kararı aldık."

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