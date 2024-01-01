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Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Rams Başakşehir'e imzayı attı

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Giriş Tarihi: 01.01.2024
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Josef de Souza yeniden Süper Lig’de! Rams Başakşehir’e imzayı attı

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak Çin temsilcisi Beijing Guoan'da görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Josef de Souza, 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta oynadı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

De Souza, Türkiye'de tüm kulvarlarda forma giydiği 193 maçta 22 gole imza attı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.

Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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