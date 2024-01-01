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Arda Güler sahalara geri dönüyor! İlk maçı için tarih belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.01.2024
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Arda Güler sahalara geri dönüyor! İlk maçı için tarih belli oldu

Real Madrid'in Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını genç yıldızın sahalara döneceği maçı duyurdu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e yüksek bonservis bedeli ile transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

3 SAKATLIK BİRDEN YAŞADI

İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.

İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.

Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başlamıştı.

İLK MAÇI İÇİN TARİH VERDİLER

İspanyol basını, Arda Güler'in sahalara ne zaman geri döneceğine dair bir haber paylaştı.

Habere göre genç yıldız, bir aksilik yaşamaması halinde 3 Ocak 2024'te oynanacak olan Mallorca maçında Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyunun son bölümlerinde Arda'ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.

Real Madrid, 18. hafta itibarıyla 45 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından Girona ise aynı puanla ikinci sırada onu takip ediyor.

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