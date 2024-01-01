Arda Güler sahalara geri dönüyor! İlk maçı için tarih belli oldu
Real Madrid'in Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını genç yıldızın sahalara döneceği maçı duyurdu.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e yüksek bonservis bedeli ile transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
3 SAKATLIK BİRDEN YAŞADI
İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.
İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.
Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başlamıştı.
İLK MAÇI İÇİN TARİH VERDİLER
İspanyol basını, Arda Güler'in sahalara ne zaman geri döneceğine dair bir haber paylaştı.
Habere göre genç yıldız, bir aksilik yaşamaması halinde 3 Ocak 2024'te oynanacak olan Mallorca maçında Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyunun son bölümlerinde Arda'ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
- Survivor 2024 ilk bölüm ne zaman? SURVİVOR ALL STAR saat kaçta başlıyor? Kırmızı - mavi takım yarışmacıları...
- 2. Torba Yasa içeriği ve maddeleri şekillendi! Torba Yasa 2024 son durum: 3600 ek gösterge, 7200 Bağkur erken emeklilik, taşeron işçiye kadro...
- 1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...
- Sigara zammı geldi mi son dakika? En ucuz sigara ne kadar, kaç lira oldu? 1 Ocak 2024 güncel fiyat listesi!
- Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları
- YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?
- Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa hangi tarihe ertelendi, belli oldu mu?
- Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85'lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda
- KPSS 2023/2 tercih sonuçları | ÖSYM KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadrolara atama detayları...
- Otoyol ve Köprü ücretleri 2024 | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...