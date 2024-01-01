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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa hangi tarihe ertelendi, belli oldu mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa hangi tarihe ertelendi, belli oldu mu?

Süper Kupa final maçının ertelenmesi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Şimdi ise futbolseverler, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını ve Süper Kupa'nın hangi tarihe ertelendiğini öğrenmek istiyor. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa hangi tarihe ertelendi, belli oldu mu?

Süper Kupa maçı öncesinde yaşanan kriz sebebiyle maç iptal olmuş, iki takımda sahaya çıkmamıştı. Futbolseverler konuya ilişkin arama motorlarında "Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmedi. Bu gelişme üzerine sahaya çıkmayı reddeden Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinden geri adım atmadı. Gelişmelerin ardından Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan Süper Kupa finali ertelendi.

Ancak ertelenen Süper Kupa finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı henüz belli olmadı.

MAÇIN TARİHİNE İLİŞKİN İHTİMALLER

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte, futbol takımları yoğun bir maç temposuna girecekler. Bu süreçte, Süper Kupa Finali için potansiyel bir tarih arayışı söz konusu. Türkiye Kupası maçlarına ek olarak, Şubat ve Mart aylarında Avrupa kupaları da takvimde yer alacak. Mart ayı ise dolu bir programla geçecek ve son haftası Milli araya ayrılmış durumda. Eğer takımlarımız Avrupa'dan elenirse, Nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkıyor. Bu durumda, ihtimaller dahilinde uygun bu ay içerisinde bir günde Süper Kupa maçı oynatılabilir.

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