Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa hangi tarihe ertelendi, belli oldu mu?

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte, futbol takımları yoğun bir maç temposuna girecekler. Bu süreçte, Süper Kupa Finali için potansiyel bir tarih arayışı söz konusu. Türkiye Kupası maçlarına ek olarak, Şubat ve Mart aylarında Avrupa kupaları da takvimde yer alacak. Mart ayı ise dolu bir programla geçecek ve son haftası Milli araya ayrılmış durumda. Eğer takımlarımız Avrupa'dan elenirse, Nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkıyor. Bu durumda, ihtimaller dahilinde uygun bu ay içerisinde bir günde Süper Kupa maçı oynatılabilir.