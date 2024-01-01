Ara transfer dönemi takvimi | 2023-2024 Ocak ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? İkinci transfer tescil dönemi tarihleri...

2023-2024 ara transfer dönemi için heyecanlı bir geri sayım başladı. İlk transfer periyodunda birçok önemli yıldızın Süper Lig'e gelmesi, futbolseverleri coşturmuştu. Şimdi ise ikinci transfer döneminde, takımların nasıl transfer hamleleri yapacağı büyük bir merak konusu. Peki 2023-2024 Ocak ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte detayları..

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ