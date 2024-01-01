Ara transfer dönemi takvimi | 2023-2024 Ocak ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? İkinci transfer tescil dönemi tarihleri...
Ara transfer döneminin başlama tarihi, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bir konu haline geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2023-2024 transfer dönemi tarihleri netlik kazandı. Peki ocak ara transfer sezonu ne zaman başlıyor?
2023-2024 ara transfer dönemi için heyecanlı bir geri sayım başladı. İlk transfer periyodunda birçok önemli yıldızın Süper Lig'e gelmesi, futbolseverleri coşturmuştu. Şimdi ise ikinci transfer döneminde, takımların nasıl transfer hamleleri yapacağı büyük bir merak konusu. Peki 2023-2024 Ocak ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte detayları..
İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.
İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.
Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
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