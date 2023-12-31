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Sergen Yalçın Bitexen Antalyaspor ile anlaştı!

SPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Sergen Yalçın Bitexen Antalyaspor ile anlaştı!

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve uzun süredir herhangi bir takımın başında görev almayan Sergen Yalçın'dan flaş karar geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Bitexen Antalyaspor ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

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