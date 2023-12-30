Teknik direktör Servet Çetin'den Sivasspor'a veda mesajı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, veda mesajı yayımladı. Çetin, "Yönetim kuruluna, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
Servet Çetin, mesajında, 6 ay önce teknik direktörlük görevine getirildiği Sivasspor'da, yapmış olduğu görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.
Sivasspor'un kendisi için her zaman çok özel bir kulüp olduğunu vurgulayan Çetin, kırmızı-beyazlı ekipte geçirdiği süre boyunca yaşadığı anıların unutulmaz olduğunu ifade etti.
Çetin, Sivasspor'da çalışmaktan büyük gurur duyduğunu aktararak, mesajına şöyle devam etti:
"Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor'da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor'a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenör ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf için de daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibari ile çok sevdiğim görevimi bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kuruluna, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte çalıştığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Ligde geride kalan maçlarda Sivasspor'a yürekten başarılar diliyorum."
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