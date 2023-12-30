Sevilla’dan son saniye sürprizi! Ocakta yer yerinden oynayacak! FB, BJK, GS’yi karşı karşıya getiren o isim…

Teknik olarak 3 büyük takımın da ihtiyaç duyduğu bir oyuncu olması, transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Oyuncunun yetenekleri ve deneyimi, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Türk futbolunun önemli kulüpleri için cazip bir transfer opsiyonu haline getiriyor.

Ara transfer dönemi öncesinde, oyuncunun hangi takıma transfer olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.



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