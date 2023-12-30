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Sevilla Fernando Reges'in sözleşmesini feshetti! Bir dönem Galatasaray'da forma giymişti...

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Sevilla Fernando Reges’in sözleşmesini feshetti! Bir dönem Galatasaray’da forma giymişti...

İspanyol ekiplerinden Sevilla, Fernando Reges’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Bu sezon 13 maçta forma giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamamıştı. İşte detaylar...

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