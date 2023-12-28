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Cristiano Ronaldo'nun Süper Kupa favorisi belli oldu! O takımın antrenmanını izleyecek mi?

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Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Cristiano Ronaldo’nun Süper Kupa favorisi belli oldu! O takımın antrenmanını izleyecek mi?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Süper Kupa final maçına çıkacak. Büyük mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Birçok ünlünün akın ettiği, dev derbi öncesi yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Süper Kupa favorisi belli oldu. Peki, Ronaldo favorisinin son antrenmanını izleyecek mi? İşte detaylar...

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

ATV'DEN NAKLEN YAYINLANACAK

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM AKIN EDİYOR

Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti.

RONALDO'NUN SÜPER KUPA FAVORİSİ BELLİ OLDU

Ronaldo'nun maça katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun Süper Kupa'daki favorisi belli oldu.

DEV DERBİ İÇİN GERİ SAYIM!

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.

TÜM MASRAFLARI SUUDİ YETKİLİLER KARŞILAYACAK

Kulüplerin tüm ihtiyaçların karşılancağını belirten Suudi yetkililer, bu maçı sezonun en önemli spor olaylarından biri olarak görüyor. 25 bin kapasiteli Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki final için tüm hazırlıkların tamamlandığı ve biletlerin büyük bölümünün satıldığı öğrenildi.

TAKIMLARA ÖDENECEK MİKTAR BELİRLENDİ

Takımlara ödenecek olan miktar da belirlendi. Buna göre kazanan takım 65 milyon TL alırken, diğer takıma ise 43 milyon TL ödeneceği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN DE ÜNLÜLER KATILIYOR

Spor, sanat siyaset dünyasının ünlü isimlerinin davet edildiği Turkcell Süper Kupa'yı, Mircea Lucescu, Roberto Mancini, Faryd Mondragon, Dirk Kuyt, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi tanınmış isimlerin de izlemesi bekleniyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenza Montella da kupayı takip edecekler arasında yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ 100. YIL TÖRENİ

Al-Awwal Park'ta oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyet'in ve TFF'nin 100. yılı için özel kutlama yapacak. Birçok ünlü sanatçının sahne alacağı organizasyon için 100 kişilik ekip ve bayraklar hazır edildi.

MAÇ RONALDO'NUN TAKIMININ SAHASINDA OYNANACAK

Karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'ın stadı Aawal Park'ta oynanacak.

Galatasaray, maç öncesinde son idmanını Al-Nassr'ın stadında yapacak.

GALATASARAY'IN SON İDMANINI İZLEYECEK İDDİALARI

Cristiano Ronaldo'nun ise Galatasaray'ın son idmanını izleyeceği iddia edildi.

RONALDO FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Arap basını Cristiano Ronaldo'nun Süper Kupa finalini yerinden takip edeceğini yazarken, yıldız oyuncunun "Al Awwal Park'a maçı izlemeye gideceğim. Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim." ifadelerine yer verdi.

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