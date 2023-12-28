Cristiano Ronaldo’nun Süper Kupa favorisi belli oldu! O takımın antrenmanını izleyecek mi?

TÜM MASRAFLARI SUUDİ YETKİLİLER KARŞILAYACAK



Kulüplerin tüm ihtiyaçların karşılancağını belirten Suudi yetkililer, bu maçı sezonun en önemli spor olaylarından biri olarak görüyor. 25 bin kapasiteli Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki final için tüm hazırlıkların tamamlandığı ve biletlerin büyük bölümünün satıldığı öğrenildi.