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Arda Güler Real Madrid forması giyemeden takımdan ayrılıyor! İşte yeni rotası...

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Giriş Tarihi: 28.12.2023
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Arda Güler Real Madrid forması giyemeden takımdan ayrılıyor! İşte yeni rotası...

Sakatlığı nedeniyle bir türlü Real Madrid'de oynama fırsatı bulamayan Arda Güler'in geleceği hakkında karar verildi. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan Güler'in yeni takımını duyurdular.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e yüksek bonservis bedeli ile transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor..

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Takımdan ayrılması gündeme gelen Arda Güler'in yeni takımını ise böyle duyurdular.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan genç yıldız, yaşadığı üst üste sakatlıklarla hayal kırıklığı yaşadı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILACAK

Henüz resmi bir maçta forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcu için ocak ayı hareketli geçecek.

ARDA GÜLER VILLARREAL'E!

İspanyollar sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden ve henüz eflatun-beyazlı formayı giyemeyen Arda Güler'i Villarreal'in istediğini yazdı.

KİRALIK İSTENİYOR!

Haberde; Sarı-denizaltıların, genç oyuncuyu kiralamak istediğine vurgu yapıldı.

Ocak ayında iki kulüp yetkililerinin masaya oturabileceklerinin altı çizildi.

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