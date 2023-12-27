Euro 2024 ne zaman başlıyor? Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 hangi ay başlayacak, nerede oynanacak?

Final ise 14 Temmuz 2024'de Almanya'nın başkenti Berlin'deki olimpiyat stadyumunda oynanacak.

Turnuva için 16 eyaletin 7'sinde bulunan 10 şehir seçildi. Bunlar Münih (67 bin koltuklu stadyum) ve Berlin'in (70 bin) yanı sıra Köln (47 bin koltuk), Dortmund (66 bin), Düsseldorf (47 bin), Frankfurt (48 bin), Gelsenkirchen (50 bin), Hamburg (50 bin), Leipzig (42 bin) ve Stuttgart (54 bin).

KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU