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Euro 2024 ne zaman başlıyor? Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 hangi ay başlayacak, nerede oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Euro 2024 ne zaman başlıyor? Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 hangi ay başlayacak, nerede oynanacak?

Euro 2024, düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili sorular ve beklentileri beraberinde getirdi. Almanya, 17 oyun 12'sini kazanarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme hakkını elde etti, bu da turnuvanın ev sahibinin belli olmasını sağladı. A Milli Takımımız da bu önemli organizasyona katılma hakkını kazanarak heyecanı artırdı. Peki Euro 2024 ne zaman başlıyor? Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 hangi ay başlayacak, nerede oynanacak?

Euro 2024'ün başlama tarihi ve bilet satış durumu, A Milli Takım taraftarları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Takım, elemelerde D grubundan çıkarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti ve bu başarı, sporseverlerin heyecanını artırdı. Taraftarlar, bu önemli etkinlikle ilgili tarihleri ve bilet satışının başlayıp başlamadığını araştırarak, milli takımlarını yürekten desteklemeye hazırlanıyor. İşte tüm merak edilen detaylar...

EURO 2024 MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bir değişiklik olmadığı takdirde Euro 2024, 14 Haziran – 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında oynanacak.

EURO 2024 NEREDE OYNANACAK?

Final ise 14 Temmuz 2024'de Almanya'nın başkenti Berlin'deki olimpiyat stadyumunda oynanacak.

Turnuva için 16 eyaletin 7'sinde bulunan 10 şehir seçildi. Bunlar Münih (67 bin koltuklu stadyum) ve Berlin'in (70 bin) yanı sıra Köln (47 bin koltuk), Dortmund (66 bin), Düsseldorf (47 bin), Frankfurt (48 bin), Gelsenkirchen (50 bin), Hamburg (50 bin), Leipzig (42 bin) ve Stuttgart (54 bin).

KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Euro 2024 kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleşti.

Kura Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

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