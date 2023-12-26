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Süper Lig'de 16. 19. ve 20. haftaların programları belli oldu

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Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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Süper Lig’de 16. 19. ve 20. haftaların programları belli oldu

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin ardından oynanacak ertelenen 16. hafta ile 19. ve 20. haftaların programlarını açıkladı.

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