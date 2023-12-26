Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

26 Aralık 2023, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meğer hata yapıyormuşuz! Hem doğalgaz faturanız düşecek hem de eviniz sımsıcak olacak
- Saçlarınızı kuvvetlendirecek 3 malzemeli reçete! Gür ve parlak saçlar için sadece 2 saat yeterli
- Kilosuna 600-700 TL para ödemeye gerek yok! Evde yapım maliyeti 49.99 TL! Sütün içe tek kaşık yeterli
- Bilgi Sarmal Türkiye Geneli Deneme 22-23-24-25 Aralık 2024 | TYT - AYT deneme 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı...
- Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu başvuru ekranı | Bakanlık KPSS şartsız 35 yaşından küçük 50 personel alacak! İşte başvuru şartları...
- Yunan Ligi Panathinaikos puan durumu ve sıralaması | Fatih Terim Panathinaikos takımının piyasa değeri ne kadar, KAÇ TL? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...
- KPSS ATAMA TERCİHLERİ: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
- ÖDEME MİKTARLARI DEĞİŞİYOR! Asgari ücret zammı hepsini etkileyecek! Sosyal yardım, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, BES...
- Asgari ücrette zam tablosu oluştu! Rakamlar tek tek hesaplandı! %40, %45, %50 zam gelirse...
- Altında tarihi rekor: 2012 lira seviyesi görüldü! 26 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet...
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi Meclis'ten geçti mi, şartları neler?
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, ÇKS kaydı olanlara müjde geldi! Ödemeler başlıyor! 4A-4B-4C'liye 5 bin TL ikramiye tarihleri...