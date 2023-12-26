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Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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