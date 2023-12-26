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Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu takvimi 2023-2024

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu takvimi 2023-2024

Ara transfer sezonu, hem ligdeki rekabeti artırması hem de futbolseverlere yeni heyecanlar yaşatması bakımından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, takımlarının yapacakları transfer hamlelerini ve olası sürprizleri merakla beklerken, transfer dedikoduları ve kulüpler arası mücadele de gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan, 2023-2024 sezonunun ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte ara transfer sezonuna odaklandı. Takımlar, güçlerine güç katmak ve zayıf noktalarını güçlendirmek için ara transfer dönemini büyük bir titizlikle planlıyor. Peki ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

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