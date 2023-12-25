Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da atacak! Futbolda Oscar günü | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve çok önemli isimler yer alacak

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, Kadın Milli Futbol Takımı'nin birinci kaptanı Didem Karagenç ile 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumu yapacak. 'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yer alacak.