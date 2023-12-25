Sporun kalbi Turkuvaz Medya'da atacak! Futbolda Oscar günü | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve çok önemli isimler yer alacak
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi bugün gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi’nde yapılacak zirvede gün boyu canlı yayınlar olacak. Süper Lig’in en iyileri de Fotomaç ödül töreni ile sahiplerini bulacak.
Artık geleneksel hale gelen ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.
A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, Bakan Bak spor dünyasına dair önemli açıklamalar yapacak. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 'Kadın Futbolu' özel oturumu ile devam edecek. Özel oturuma; Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı kaptanlarından Yağmur Uraz katılacak.
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, Kadın Milli Futbol Takımı'nin birinci kaptanı Didem Karagenç ile 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumu yapacak. 'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yer alacak.
ZİRVENİN PROGRAMI:
10:00 – 10:10 MC Sunuş Sn. Ezgi Toper
10:10 – 10:20 Açılış Konuşması Sn. Tahsin Ender Bilgin A Spor Yayın Koordinatörü
10:20– 10:40 Özel Konuk Sn. Dr. Osman Aşkın Bak T.C. Gençlik ve Spor Bakanı
10:40– 11:10 Özel Oturum Kadın Futbolu
Moderatör Sn. Yasemin Yıldırım Sabah Gazetesi Spor Editörü
Konuk Sn. Necla Güngör Kıragası Kadın Milli Takım Teknik Direktörü
Sn. Yağmur Uras Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı
11:10-11:20 Özel Sunum Kadın Futboluna Yatırım
Sn. Değer Kurtaslanoğlu Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar, Başkan Yardımcısı
Didem Karagenç Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı
11:20-12:00 Özel Oturum Voleybol Ülkesi Türkiye
Moderatör Sn. Melike Çelik A Spor Programcısı
Konuk Sn. Mehmet Akif Üstündağ Türkiye Voleybol Fed. Başkanı
Sn. Tankut Turnaoğlu P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı
12:00-12:05 MC Sunuş Sn. Ezgi Toper – Sn. Cüneyt Şen
12:05 – 12:20 FOTOMAÇ Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni Açılış Konuşması
Sn. Zeki Uzundurukan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
12:20-14:20 Ödül Töreni
14:20 A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü Takdimi
14:30 Kapanış
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