Süper Lig GÜNCEL PUAN DURUMU 24 Aralık | FB-GS derbisi sonrası Süper Lig’de lider kim? Fenerbahçe-Galatasaray kaçıncı sırada?

Süper Lig'de heyecan dorukta! Devre arasına sayılı günler kala, ligin 18. haftasındaki maçlar büyük bir önem taşıyor. Bu kritik haftada, Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını 18 haftadır sürdüren iki ezeli rakip, kozlarını paylaştı. Peki FB-GS derbisi sonrası Süper Lig'de lider kim? Fenerbahçe-Galatasaray kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ KAÇ KAÇ BİTTİ?