Süper Lig GÜNCEL PUAN DURUMU 24 Aralık | FB-GS derbisi sonrası Süper Lig'de lider kim? Fenerbahçe-Galatasaray kaçıncı sırada?
Süper Lig'de heyecan dorukta! Devre arasına sayılı günler kala, ligin 18. haftasındaki maçlar büyük bir önem taşıyor. Bu kritik haftada, Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını 18 haftadır sürdüren iki ezeli rakip, kozlarını paylaştı. Peki FB-GS derbisi sonrası Süper Lig'de lider kim? Fenerbahçe-Galatasaray kaçıncı sırada?
Süper Lig'de heyecan dorukta! Devre arasına sayılı günler kala, ligin 18. haftasındaki maçlar büyük bir önem taşıyor. Bu kritik haftada, Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını 18 haftadır sürdüren iki ezeli rakip, kozlarını paylaştı. Peki FB-GS derbisi sonrası Süper Lig'de lider kim? Fenerbahçe-Galatasaray kaçıncı sırada?
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne oldu. Lider Fenerbahçe sahasında takipçisi Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.
TFF SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 2023
1.FENERBAHÇE A.Ş. 34
2.GALATASARAY A.Ş. 34
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25
4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 23
5.TRABZONSPOR A.Ş. 23
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 23
7.BITEXEN ANTALYASPOR 19
8.KASIMPAŞA A.Ş. 18
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 18
10.ATAKAŞ HATAYSPOR 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 16
12.EMS YAPI SİVASSPOR 15
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14
15.TÜMOSAN KONYASPOR 13
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13
17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 5 12
18.CORENDON ALANYASPOR 10
19.YILPORT SAMSUNSPOR 8
20.İSTANBULSPOR A.Ş. 8
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