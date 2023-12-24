Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları, heyecan verici bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Futbolseverler, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bu kupa mücadelesini kaçırmamak adına maçın ne zaman ve saat kaçta olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak?
Futbolseverler, Türk futbolunun en heyecan verici anlarından biri olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının detaylarını merakla araştırıyor. Süper Lig'in 2022/2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bu prestijli kupa için kozlarını paylaşacak. Peki Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Kupa finali 29 Aralık 2023 Cuma günü oynanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Müsabakanın santrası saat 20:45'te yapılacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Suudi Arabistan-Riyad'da oynanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ATV canlı yayınında futbolseverlerin izlemesine sunulacak.
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- Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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