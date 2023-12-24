Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler, Türk futbolunun en heyecan verici anlarından biri olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının detaylarını merakla araştırıyor. Süper Lig'in 2022/2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bu prestijli kupa için kozlarını paylaşacak. Peki Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?