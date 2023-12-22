İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri! Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın taktik savaşı...

FENERBAHÇE HIZLI BAŞLIYOR, İYİ BİTİRİYOR

Bu sezon ligde rakip fileleri 44 kez havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 9'unu ilk 15 dakikalık periyotta, 9'unu da son 15 dakikalık bölümde kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin en golcü olduğu diğer zaman dilimi ise karşılaşmaların 61-75. dakikaları arası, İsmail Kartal'ın öğrencileri bu bölümde de 9 gol kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin geride kalan 16 maçta en az gol attığı periyot ise maçların 16 ile 30. dakikaları arası oldu. Sarı-lacivertliler bu dakikalarda 4 gol attı.