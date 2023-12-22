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Beşiktaş'a bir kötü haber de CAS'tan! Victor Ruiz'e 2.3 milyon euro tazminat

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Giriş Tarihi: 22.12.2023
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Beşiktaş’a bir kötü haber de CAS’tan! Victor Ruiz’e 2.3 milyon euro tazminat

Son dakika haberi...CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e toplam 2.3 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi.

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