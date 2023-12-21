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Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?

Süper Lig'de heyecan dorukta! 17. hafta maçlarıyla birlikte puan durumu büyük bir merakla takip ediliyor, özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki liderlik mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitlemiş durumda. Geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olaylar nedeniyle Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı, 16. hafta maçlarının ertelenmesine neden oldu. Ancak bu hafta, ligin heyecanını yeniden hissetmek adına futbolseverler maçların sonuçlarını ve puan durumunu yakından takip ediyor.

Süper Lig'de heyecan dolu maçların ardından, 20 Aralık günü oynanan müsabakaların ardından puan durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede alınan sonuçlar, taraftarları adeta nefes keserken, Galatasaray'ın evinde ağırladığı Karagümrük karşılaşması da futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Bu çekişmeli müsabakalar sonrasında, " Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaç puanı var, lider kim?" sorusunun cevabı aratılmaya başlandı. İşte detayları...

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 Aralık Salı:

17.00 RAMS Başakşehir 3-1 EMS Yapı Sivasspor

20.00 İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Yarıda kaldı)

20.00 Gaziantep FK 2-2 Yukatel Adana Demirspor

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1.FENERBAHÇE A.Ş. 43

2.GALATASARAY A.Ş. 43

3.MONDİHOME KAYSERİSPOR 29

4.TRABZONSPOR A.Ş. 26

5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15

6. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 24

7.BITEXEN ANTALYASPOR 24

8.KASIMPAŞA A.Ş. 22

9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22

10.ATAKAŞ HATAYSPOR 18

11.MKE ANKARAGÜCÜ 18

12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 18

13.EMS YAPI SİVASSPOR 18

14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17

15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16

16.TÜMOSAN KONYASPOR 14

17.YILPORT SAMSUNSPOR 14

18.CORENDON ALANYASPOR 14

19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13

20.İSTANBULSPOR A.Ş. 8

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