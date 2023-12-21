Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?

Süper Lig'de heyecan dolu maçların ardından, 20 Aralık günü oynanan müsabakaların ardından puan durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede alınan sonuçlar, taraftarları adeta nefes keserken, Galatasaray'ın evinde ağırladığı Karagümrük karşılaşması da futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Bu çekişmeli müsabakalar sonrasında, " Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaç puanı var, lider kim?" sorusunun cevabı aratılmaya başlandı. İşte detayları...

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 Aralık Salı: