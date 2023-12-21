Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?
Süper Lig'de heyecan dorukta! 17. hafta maçlarıyla birlikte puan durumu büyük bir merakla takip ediliyor, özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki liderlik mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitlemiş durumda. Geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olaylar nedeniyle Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı, 16. hafta maçlarının ertelenmesine neden oldu. Ancak bu hafta, ligin heyecanını yeniden hissetmek adına futbolseverler maçların sonuçlarını ve puan durumunu yakından takip ediyor.
Süper Lig'de heyecan dolu maçların ardından, 20 Aralık günü oynanan müsabakaların ardından puan durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede alınan sonuçlar, taraftarları adeta nefes keserken, Galatasaray'ın evinde ağırladığı Karagümrük karşılaşması da futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Bu çekişmeli müsabakalar sonrasında, " Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaç puanı var, lider kim?" sorusunun cevabı aratılmaya başlandı. İşte detayları...
SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 Aralık Salı:
17.00 RAMS Başakşehir 3-1 EMS Yapı Sivasspor
20.00 İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Yarıda kaldı)
20.00 Gaziantep FK 2-2 Yukatel Adana Demirspor
20 Aralık Çarşamba:
17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe
20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük
20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa
21 Aralık Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1.FENERBAHÇE A.Ş. 43
2.GALATASARAY A.Ş. 43
3.MONDİHOME KAYSERİSPOR 29
4.TRABZONSPOR A.Ş. 26
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15
6. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 24
7.BITEXEN ANTALYASPOR 24
8.KASIMPAŞA A.Ş. 22
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22
10.ATAKAŞ HATAYSPOR 18
11.MKE ANKARAGÜCÜ 18
12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 18
13.EMS YAPI SİVASSPOR 18
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16
16.TÜMOSAN KONYASPOR 14
17.YILPORT SAMSUNSPOR 14
18.CORENDON ALANYASPOR 14
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13
20.İSTANBULSPOR A.Ş. 8
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