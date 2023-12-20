Okan Buruk Ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı! Fenerbahçe derbisi öncesi Icardi sözleri

AHABER.COM.TR OKAN BELTEK: ICARDI'NIN OYUNUNDA GEÇTİĞİMİZ SEZON İLE BU SEZON ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VAR?

Okan Buruk: Icardi daha iyiye gidiyor

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakalığına rağmen takımla olan Mauro Icardi'nin daha iyiye gittiğini söyledi.

Maçı şut çekemeden tamamlayan Arjantinli yıldızın performansıyla ilgili Buruk, "Yüzde 100'üyle oynayamayan 2-3 oyuncumuz var. Zaha'da da aynı sıkıntı var. Bileğindeki ağrıya rağmen zaman zaman iğne olarak oynadı. Icardi daha iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor. Hakim Ziyech'te aynı sorunları yaşadık. Şu anda yüzde 100'üne olmayan ama onlara çok ihtiyaç duyduğumuz, bizim için özel oyuncular var. Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Icardi'yi ceza sahasında daha çok topla buluşturmaları gerektiğini aktaran Buruk, "Bir santrforu çevresindeki oyuncular beslemeli. Son pas tercihlerinde Icardi'ye ulaştıramadığımız toplar oluyor. Icardi'yi kaç kere topla buluşturduğumuzu incelememiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.