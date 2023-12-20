Okan Buruk Ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı! Fenerbahçe derbisi öncesi Icardi sözleri
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 1-0’lık skorla mağlup etti. Ligde son olarak Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek, kritik karşılaşmanın ardından Okan Buruk'a Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı sorular yöneltti. İşte tüm detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, zirvede puan farkının açılmasına izin vermedi.
RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Galatasaray, haftayı aynı puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada kapattı.
Galatasaraylı futbolcular, maç sonunda galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Sacha Boey çektirdi.
BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR
Fatih Karagümrük maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.
AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI
Galatasaray, taraftarı önünde zirve yarışını bırakmayarak ilk yarıda bulduğu tek golle sahadan galibiyetle ayrıldı. AHaber.com.tr'den İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in sorusuna Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıt geldi.
AHABER.COM.TR OKAN BELTEK: ICARDI'NIN OYUNUNDA GEÇTİĞİMİZ SEZON İLE BU SEZON ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VAR?
Okan Buruk: Icardi daha iyiye gidiyor
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakalığına rağmen takımla olan Mauro Icardi'nin daha iyiye gittiğini söyledi.
Maçı şut çekemeden tamamlayan Arjantinli yıldızın performansıyla ilgili Buruk, "Yüzde 100'üyle oynayamayan 2-3 oyuncumuz var. Zaha'da da aynı sıkıntı var. Bileğindeki ağrıya rağmen zaman zaman iğne olarak oynadı. Icardi daha iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor. Hakim Ziyech'te aynı sorunları yaşadık. Şu anda yüzde 100'üne olmayan ama onlara çok ihtiyaç duyduğumuz, bizim için özel oyuncular var. Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.
Icardi'yi ceza sahasında daha çok topla buluşturmaları gerektiğini aktaran Buruk, "Bir santrforu çevresindeki oyuncular beslemeli. Son pas tercihlerinde Icardi'ye ulaştıramadığımız toplar oluyor. Icardi'yi kaç kere topla buluşturduğumuzu incelememiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.
AHABER.COM.TR OKAN BELTEK: ÜÇ SEZON ÖNCE GALATASARAY AVARAJLA ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ, İÇERİDEKİ TEK FARKLI GALİBİYETİ NASIL YORUMLUYORSUNUZ?
Okan Buruk: Geçen sezon daha diriydik ve hazırlanma şansımız oluyordu
Tecrübeli teknik adam, bu sezon Süper Lig ile Avrupa'da yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve daha çok yorulduklarını söyledi.
"Geçen sezona göre daha iyi oynadığımız zamanlar da oluyor. Geçen sezon tek maçla haftaları geçiyorduk. Bu sezon çok ağır Şampiyonlar Ligi maçları oynadık. Sezona çok erken başladık. Bugüne kadar 12 Avrupa kupası maçına çıktık. Geçen sezonun yüzde 70'inde oynadığımız maçı bugüne kadar yaptık. Geçen sezon daha diriydik ve hazırlanma şansımız oluyordu. Oyuncuların fiziksel yorgunlukları da oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Türk takımları genelde ligde kötü gider. Biz bunu da kırdık. Hem ligdeki gidişatımız iyi bir şekilde ilerliyor hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. İki tarafı da başarılı bir şekilde götürebilme adına bizim için daha değerli."
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