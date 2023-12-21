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Son dakika | Fenerbahçe-Galatasaray derbisine rakip seyirciler alınacak mı? Valilik kararı duyurdu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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Son dakika | Fenerbahçe-Galatasaray derbisine rakip seyirciler alınacak mı? Valilik kararı duyurdu

Son dakika haberi...Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar tribündeki yerini alacak.

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