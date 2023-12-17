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Haberler Spor Haberleri TRT SPOR FIVB Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı canlı izle! Eczacıbaşı-Vakıfbank final mücadelesi saat kaçta başlayacak? Canlı yayın frekans bilgileri...

TRT SPOR FIVB Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı canlı izle! Eczacıbaşı-Vakıfbank final mücadelesi saat kaçta başlayacak? Canlı yayın frekans bilgileri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2023
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TRT SPOR FIVB Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı canlı izle! Eczacıbaşı-Vakıfbank final mücadelesi saat kaçta başlayacak? Canlı yayın frekans bilgileri...

Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, Türk voleybolunu gururlandıran bir başarıya imza atarak Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelecekler. Bu tarihi final mücadelesi, Türk voleybolseverler için heyecan verici bir anlam taşıyor, çünkü ilk defa iki Türk takımı bu prestijli turnuvanın finalinde karşı karşıya gelecek. Peki Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı saat kaçta başlayacak?

2023 yılı, sporseverlerin heyecanla beklediği bir dizi önemli etkinlikle dolu. Bu kapsamda, Çin'de düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasındaki mücadele, tüm gözleri üzerine çekiyor. Bu çarpıcı final karşılaşması, Türk voleybolunu uluslararası arenada temsil eden iki güçlü takımın karşı karşıya gelmesiyle büyük bir anlam taşıyor. Spor tutkunları, bu kritik müsabakayı canlı olarak izlemek için TRT Spor'un canlı yayınını araştırıyorlar. İşte detaylar...

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün( 17 Aralık) saat 14.30'da başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı - Vakıfbank final maçı mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+
86 86 85 911 - -

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı final heyecanı bugün yaşandı.

İlk yarı finalde temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

VAKIFBANK ZORLANMADAN FİNALDE

İkinci yarı final maçında ise turnuvadaki diğer temsilcimiz VakıfBank, Çin ekibi Tianjin'i 3-0 yendi ve finale yükseldi. Sarı-siyahlılar üst üste 7, toplamda 9. kez bu turnuvada finale yükselip kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Tianjin'de Melissa Vargas, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

TARİHİ FİNAL!

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Yarınki final maçını kazanan, dünyanın en büyüğü olacak.

Türkiye, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

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