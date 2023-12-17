Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?

2023 Turkcell Süper Kupa finali, heyecanla beklenen mücadelenin detaylarıyla futbolseverleri cezbetmeye devam ediyor. 50. kez sahibini bulacak olan kupa için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı mücadele, Türk futbolunun en prestijli takımları arasında gerçekleşecek. Bu ezeli rekabette hangi renkteki İstanbul ekibinin kupayı kaldıracağı büyük bir merak konusu olurken, Aslan ve Sarı Kanarya, final tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecekler. İşte detayları...

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?