Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
2022-2023 sezonunun zirvesinde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, heyecan dolu bir mücadeleye ev sahipliği yapacakları 2023 Turkcell Süper Kupa için geri sayıma geçtiler. Türkiye'nin en prestijli kulvarlarında elde ettikleri şampiyonluklarla kupa heyecanını zirveye taşıyan iki ezeli rakip, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
2023 Turkcell Süper Kupa finali, heyecanla beklenen mücadelenin detaylarıyla futbolseverleri cezbetmeye devam ediyor. 50. kez sahibini bulacak olan kupa için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı mücadele, Türk futbolunun en prestijli takımları arasında gerçekleşecek. Bu ezeli rekabette hangi renkteki İstanbul ekibinin kupayı kaldıracağı büyük bir merak konusu olurken, Aslan ve Sarı Kanarya, final tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecekler. İşte detayları...
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
2023 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.
2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi 29 Aralık olarak güncellendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçın nerede oynanacağını da açıkladı.
İşte, TFF açıklaması:
SÜPER KUPA NEREDE OYNANACAK?
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır.
7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.
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- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
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