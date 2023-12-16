Josef De Souza Süper Lig’e dönüyor! Çok sayıda takımdan teklif var...

BAŞAKŞEHİR GÜNDEMDE!

Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.