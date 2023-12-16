Josef De Souza Süper Lig'e dönüyor! Çok sayıda takımdan teklif var...
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen ve sonrasında Çin ligine transfer olan Josef De Souza yeniden Türkiye'ye dönüyor. 3-4 Süper Lig ekibi Josef ile temasa geçerken yıldız ismin tercihi belli oldu. İşte detaylar...
2016-2019 Fenerbahçe ve 2021-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.
BAŞAKŞEHİR GÜNDEMDE!
Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.
ÇİN LİGİNDE NE YAPTI?
2023 yılını Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan'da geçiren 34 yaşındaki orta sahaya 20 maçta 4 gollük performans gösterdi.
2020-2021 yılında Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Josef de Souza 2021-2022 yılında ise siyah-beyazlı formayla 40 maçta 5 gollük performans ortaya koymuştu. Tecrübeli oyuncu son yılında ise yarım sezonda 10 maçta 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.
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